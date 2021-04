La Fiorentina a Marassi per portare a casa bottino pieno, ma la storia del match dice X

Tra meno d ventiquattro ore Iachini si risiederà sulla panchina gigliata per l’ennesima volta, e davanti a lui troverà il collega Ballardini, tecnico del Grifone, il vero artefice della rinascita della squadra rossoblù. Il club di Commisso, nonostante il momento turbolento che sta vivendo la società, con l’inaspettato cambio in panchina, dovrà spazzar via ogni malumore attraverso la vittoria sul campo di Marassi. Tuttavia la sfida in programma domani racconta un trascorso di numeri e statistiche che propriamente non sorridono alla Viola.

Dalla stagione 2013/14, la sfida tra Genoa e Fiorentina è quella che ha visto più pareggi in Serie A (10 su 15 incontri), inclusi gli ultimi due disputati – due vittorie liguri e tre per i toscani

completano il parziale. Inoltre il Genoa non perde da otto partite interne consecutive di Serie A (3V, 5N): i rossoblù non registrano una striscia più lunga senza sconfitta in casa nella competizione dal novembre 2011 (nove, le prime quattro con Ballardini e le successive cinque con Malesani).