La Fiorentina a pranzo con Ramadani: giornata decisiva per l’addio di Milenkovic. Nastasic a Firenze lunedì?

Giornata piena per la Fiorentina che in serata disputerà il suo primo vero test di questo precampionato ma che in questi minuti sta definendo la doppia situazione legata a Milenkovic e Nastasic, con un unico comune denominatore che si chiama Fali Ramadani.

Il plenipotenziario albanese gestisce naturalmente i due difensori serbi fin dai tempi di Corvino e secondo Sky Sport è a tavola proprio con la dirigenza gigliata per chiudere l’operazione. Per Milenkovic quella di stasera dovrebbe essere l’ultima presenza in maglia viola mentre lunedì Nastasic potrebbe già essere a Firenze per le classiche visite mediche e la firma sul contratto.

Nastasic ritornerebbe nella città toscana dopo la bellezza di nove anni: era l’estate 2012 quando il club gigliato lo cedette al Manchester City. Dopodiché è anche transitato in Germania allo Schalke 04.