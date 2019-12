La Fiorentina accelera su Cutrone: ecco la prima offerta al Wolverhampton

Partito in estate in direzione Wolverhampton ma di possibile ritorno già ora a gennaio, Patrick Cutrone in Premier League ha trovato non molto spazio, giocando nel complesso 18 partite tra campionato ed Europa League, e segnando 2 reti. Per questo la Fiorentina lo sta seguendo da vicino e vorrebbe rilanciarlo in Serie A, allargando così il suo reparto offensivo: il club inglese l’ha pagato addirittura 25 milioni in estate ma i primi mesi di stagione hanno abbassato un po’ tale valutazione. Il giornalista Nicolò Schira parla di una prima offerta da parte della società viola: 2 milioni per il prestito ed altri 16 per il diritto di riscatto a fine stagione: