La Fiorentina accontenta Italiano: a Moena con la rosa (quasi) definita

Tra le richieste che Vincenzo Italiano ha fatto alla Fiorentina durante la trattativa per il rinnovo del contratto, c’era anche quella di avere la rosa quasi al completo fin dal ritiro di Moena. Richiesta – aggiungiamo noi – legittima, visto che la stagione comincia in anticipo e che la Viola giocherà tante partite fin dal mese di agosto tra campionato e Conference League.

La società, almeno a livello numerico, sembra aver risposto presente. Già chiusi gli acquisti di Mandragora e Gollini, la cui ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore. Presto sarà anche il turno di Jovic, pronto ad arrivare a titolo definitivo, e Dodô, per cui ballano due milioni di euro tra la richiesta dello Shakthar e l’offerta della Fiorentina.

Il procuratore del terzino brasiliano è in arrivo in Italia per provare a chiudere l’operazione. Quattro acquisti importanti, che non pongono fine al mercato viola poiché molto deve essere ancora fatto, ma che danno sicuramente un’impronta precisa alla squadra che verrà.