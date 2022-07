La Fiorentina al lavoro per un prolungamento di contratto importante… Con vista sul futuro

Dopo aver chiuso per il rinnovo di contratto (e il conseguente prestito alla Pro Vercelli) di Davide Gentile fino al 2025, la Fiorentina sta pensando a un altro prolungamento per il futuro. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, il club viola sarebbe al lavoro per trovare un accordo con Fallou Sene per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2023.

Dopo una splendida stagione con la squadra gigliata U18, la punta senegalese sarà chiamata quest’anno a essere un riferimento per la Primavera di Aquilani. Una crescita che potrebbe e dovrebbe partire proprio dal prolungamento con la maglia viola, in attesa di un anno (si spera) da protagonista.