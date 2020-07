La Fiorentina alla fine torna su SKY e costringe i tifosi alle ore piccole

La Lega Serie A ha appena reso noto gli orari e le televisioni per la terzultima e la penultima giornata di questa Serie A post Covid. La Fiorentina, Domenica 26 Luglio tornerà su SKY alle 19.30 per sfidare, all’Olimpico, la Roma di Fonseca in corsa per l’Europa. Successivamente, Mercoledi 29 alle 21.45, i ragazzi di Beppe Iachini sfideranno il Bologna nel derby dell’Appennino. Dopo tre partite consecutive su DAZN, anche quella coi rossoblu sarà in onda su SKY.

Resta ancora da definire l’ultima giornata di campionato per valutare eventuali sfide da giocare in contemporanea a causa di squadre in lotta per gli stessi obiettivi. La Fiorentina affronterà la Spal, già retrocessa.