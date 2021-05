La Fiorentina alla ricerca di un nome pesante per il nuovo centrocampo di Gattuso: da Sensi a Demme, tutti i nomi sul taccuino

In casa Fiorentina con l’arrivo di Gattuso si cerca il nome di un centrocampista per rinforzare un reparto che quest’anno ha fatto troppa fatica. Oltre a Sensi, in pole c’è il nome di Diego Demme, che Gattuso ha avuto a Napoli e che la Fiorentina aveva cercato di prendere due anni fa, quando fu proprio la società partenopea ad avere la meglio sui viola. Un giocatore adatto alla mediana a due che ha in mente il nuovo allenatore viola. Così come Lucas Torreira che è tornato di moda per il mercato gigliato. Infine c’è Jorginho, che sembra più una suggestione. Fresco di vittoria della Champions, il suo procuratore non ha negato la voglia del ragazzo di tornare in Italia. C’è però da considerare che a Londra il suo ingaggio arriva a 6 milioni netti all’anno. A riportarlo è La Nazione