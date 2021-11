La Fiorentina alla ricerca di un pareggio che non arriva. E quel cambio a centrocampo ha fatto danni

Sulla Gazzetta dello Sport in edicola stamani si legge l’analisi di Juventus-Fiorentina, Il giornale si concentra soprattutto sulla seconda parte di gara, dove i bianconeri sono apparsi più arrembanti e decisi a sbloccare il risultato. La Fiorentina invece si sarebbe accontentata di un pareggio che in questa stagione non è mai arrivato.

Su tutti però il cambio Torreira-Amrabat, che ha tolto qualità al centrocampo nonostante il regista uruguaiano non avesse brillato. Una sostituzione per inserire un giocatore più combattivo, che ha fatto passare l’idea della ricerca di uno 0-0 che non è arrivato.