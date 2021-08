La Fiorentina alle prese col dilemma Lirola, ma per il post spunta il nome di Gonzalo Montiel

La Fiorentina pensa al dopo Lirola, visto che lo spagnolo non ha ancora sciolto le riserve riguardanti il suo futuro tra Firenze e Marsiglia. In lista, tra i nomi individuati dalla dirigenza viola, c’è anche Gonzalo Montiel del River Plate. Secondo Sky Sport la pista non è calda al momento ma Montiel è uno dei nomi valutati dal club viola.

Il terzino argentino, fresco vincitore della Copa America con l’Albiceleste, riabbraccerebbe i suoi connazionali Pezzella, Quarta e Nico Gonzalez. Vedremo se Burdisso continuerà ad attingere dal Sudamerica per rinforzare la rosa a disposizione di mister Italiano.