La Fiorentina arriva al Franchi: tutto pronto per il Crotone VIDEO

Alle 20 45 la Fiorentina affronterà il Crotone nell’ultima giornata del girone di andata di Serie A. I viola, dopo la debacle della settimana scorsa contro il Napoli, vorranno tornare a vincere per concludere la prima metà del campionato a quota 21 punti e per evitare di essere risucchiati nella zona salvezza. In attesa delle formazioni ufficiali delle due squadre, pochi minuti fa la squadra viola dal ritiro di Bagno a Ripoli ha raggiunto lo Stadio Franchi per preparare la partita.

Ecco le immagini pubblicate dalla Fiorentina sui propri canali social: