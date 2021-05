La Fiorentina aspetterà ancora per avere una risposta da Gattuso, poi tutto su Fonseca: i dettagli

Secondo quanto riportato dal sito gianlucadimarzio.com la Fiorentina aspetta ancora una risposta da Gennaro Gattuso. L’attuale allenatore del Napoli però è attratto dall’offerta della Lazio, nel caso non arrivasse il rinnovo di Simone Inzaghi. Nonostante non si siano registrate nuove aperture, la società viola ha deciso di aspettare Gattuso fino all’inizio della prossima settimana. Se non arriveranno la Fiorentina ha già individuato in Fonseca la prima alternativa, con le parti che avranno contatti più diretti anche se il portoghese avrebbe già dato la propria disponibilità a Commisso.