La Fiorentina attende una risposta da Lazio e Sassuolo. Nsame, niente via libera in prestito

Oltre ad attaccante esterno ed un centrocampista, per la Fiorentina, almeno per quanto riguarda il mercato, c’è da portare avanti la ricerca di un’altra prima punta che possa aumentare il peso offensivo della squadra.

Su La Nazione di stamani si legge che i viola aspettano una risposta dalla Lazio per Caicedo e un’altra dal Sassuolo per Scamacca (ora in prestito al Genoa).

Nel frattempo gli svizzeri dello Young Boys confermano che c’è stato un sondaggio viola per Nsame. Un discorso questo che intriga, ma non è facile convincere la società elvetica a trattare sulla base del prestito con diritto di riscatto. In pratica lo Young Boys preferisce ragionare su un affare a titolo definitivo.

Il tutto mentre lo Spezia continua a ripetere che Nzola non è in partenza.