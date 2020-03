La Fiorentina avalla il programma dei recuperi, ma la collocazione serale con l’Udinese resta indigesta

E’ il giorno dell’assemblea straordinaria per quanto riguarda le squadre di Serie A, in programma oggi nel Salone d’Onore del Coni. Un’assemblea alla quale non è certa la presenza della Fiorentina. Il club viola ha comunque già dichiarato il suo sì alla bozza di calendario che prevede lo svolgimento questo fine settimana delle partite che non si sono giocate la scorsa. Un sì però condizionato, nel senso che i dirigenti gigliati si sono lamentati della collocazione serale del recupero con l’Udinese, esprimendo la preferenza per un inizio alle 18, come originariamente previsto.