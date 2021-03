La Fiorentina avanza decisa per Gattuso scavalcando le pretendenti, su di lui anche Lazio e Torino

Che il futuro di Rino Gattuso sia lontano da Napoli ormai sembra cosa certa. Per sostituirlo De Laurentiis starebbe pensando anche a Alessio Dionisi, attualmente al primo anno sulla panchina dell’Empoli in Serie B. Questo quanto riportato da Sportmediaset sul proprio sito, dove si legge però anche la possibile prossima destinazione di Gattuso. Negli ultimi giorni la Fiorentina avrebbe fatto passi avanti importanti per lui, scavalcando le pretendenti e portandosi in pole. A Commisso piace anche Sarri, ma l’allenatore calabrese è certamente più abbordabile dell’ex tecnico della Juventus.