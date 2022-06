“La Fiorentina aveva accettato la richiesta economica di Italiano, ma al momento dell’offerta ufficiale ha abbassato la cifra. Il mister ci è rimasto molto male”

A TMW Radio il giornalista Enzo Bucchioni ha svelato dei dettagli sulla situazione di Vincenzo Italiano: “Lui ha chiesto 2 milioni, la Fiorentina dieci giorni fa gli aveva dato l’ok parlando anche del rafforzamento della squadra. Dopo qualche giorno però la società ha mandato una mail con un’offerta definitiva di 1,5 milioni, il che ha provocato un irrigidimento di Italiano“.

E poi ha aggiunto: “Il mister vorrebbe essere gratificato, non credo ci siano problemi insormontabili ma la questione doveva essere già risolta. Non credo che la Fiorentina voglia cambiare allenatore, ma se crede davvero in Italiano deve decidere in fretta e chiudere la questione. Credo che un’intesa alla fine si troverà, ma Italiano ci è rimasto molto male”.