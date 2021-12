“La Fiorentina aveva fatto più di un pensierino per Kulusevski, ma quello di Commisso non è un club che scalda il cuore dello svedese”

Sulle pagine di calciomercato.com troviamo un articolo dedicato al futuro di Dejan Kulusevski, in uscita dalla Juventus e accostato nelle ultime settimane anche alla Fiorentina prima della decisa virata su Jonathan Ikoné.

Questo un estratto: “(…) Strada facendo per la Juventus è diventato sempre più un giocatore sacrificabile, pure la Fiorentina aveva fatto più di un pensierino a Kulusevski, ma è la Premier a chiamare più forte. (..) La valutazione resta alta anche se non impossibile, vengono chiesti almeno 35 milioni e c’è chi ci pensa: non più Atalanta (arriva Boga) o Fiorentina (inseguito Berardi è stato preso Ikoné), club che comunque non scaldavano il cuore di Kulusevski. Che si sente giocatore da top team, in passato seguito anche da Psg e Bayern, United e City. Oggi sono Tottenham e Arsenal a fare sul serio”.