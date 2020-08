La Fiorentina avrà il suo nuovo bomber: Mandzukic il primo della lista, per Piatek rimane un problema

Secondo quanto riporta questa mattina La Nazione, i nomi sul taccuino di Pradè per costruire il nuovo attacco della Fiorentina sarebbero principalmente tre: Mandzukic, Goetze e Piatek, in ordine di preferenza. I primi due sono svicolati e con la giusta offerta si possono convincere a vestire la maglia viola, Ribery garante. Operazioni costose non per l’acquisto in se, ma per l’ingaggio dei calciatori.

Per Piatek invece rimane da convincere l’Herta Berlino che continua a chiedere 20 milioni. Per la società ora si potrebbe complicare tutto, nel caso in cui i viola non siano disponibili a trattare a certe cifre e ad oggi è proprio così. Iachini e Firenze aspettano il loro nuovo bomber…