La Fiorentina battaglia con un’altra italiana per un campioncino argentino

La Fiorentina è alla ricerca di nuovi giocatori per il suo futuro. Uno di questi è il nuovo mascherano Martin Bellotti. Un giocatore già accostato in precedenza alla Fiorentina ma che i media argentini danno ancora molto vicino alla squadra viola. Sul mediano classe 1992 del Newell’s Old Boys ci sarebbe anche un’altra italiana, ovvero il Parma. Quello di Bellotti è un profilo decisamente molto interessante e poco costoso a livello monetario.

