La Fiorentina batte i Rangers e vince la Coppa delle Coppe. E’ la prima italiana ad alzare un trofeo internazionale – VIDEO

Il 1961 è un anno storico per la Fiorentina e anche per il calcio italiano. La squadra viola infatti vinse infatti la Coppa delle Coppe, e fu la prima italiana ad aggiudicarsi un trofeo internazionale. Il tutto dopo che nel 1957 era stata anche la prima finalista nostrana della Coppa dei Campioni, perdendola per un soffio contro il Real Madrid. La finale della Coppa della Coppa vedeva di fronte la squadra allenata da Hidegkuti e i Glasgow Rangers. La sfida si divideva tra andata e ritorno, e nella prima gara la Fiorentina si impose per 2 a 0 in terra scozzese. Al ritorno i viola si confermarono e vinsero 2 a 1 con i gol di Milan e Hamrin. Un risultato che permise alla Fiorentina di alzare al cielo la Coppa delle Coppe, successo ancora oggi storico per la società gigliata. Questa la formazione che scese in campo il 27 maggio 1961: Albertosi, Robotti, Gonfiantini, Orzan Castelletti, Rimbaldo, Hamrin, Micheli, Petris, da Costa, Milan.