La Fiorentina blinda una delle migliori giovani promesse italiane: chiuse le porte in faccia al PSG

La Fiorentina tutela il suo panorama giovanile e blinda uno dei talenti più preziosi della cantera viola. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la società viola sta preparando il primo contratto da professionista per il portiere Tommaso Vannucchi, classe 2007.

La Fiorentina si è mossa per tempo con uno dei migliori prospetti del futuro del calcio italiano; così pensano tanti addetti ai lavori. Era già arrivata una proposta di mercato ghiottissima, dal Paris Saint-Germain, ma Vannucchi sembra convinto del suo futuro alla Fiorentina. Oltre alla viola, prosegue la sua scalata nella Nazionale: dopo aver giocato in tutte le categorie, ora il portiere è in Under 17.