La Fiorentina blocca Ikoné…ma vuol capire se ci sono margini per arrivare a Berardi

La Fiorentina ha bloccato Ikoné per il ruolo di attaccante esterno. Ma prima di affondare il colpo, vuol capire se ci siano i margini o meno per arrivare a Berardi, vero e proprio oggetto del desiderio per il club viola.

Già la scorsa estate il giocatore del Sassuolo aveva dato il suo via libera al trasferimento in viola, ma la sua società ha sempre chiesto una cifra molto più alta rispetto a quanto la società gigliata era disposta a spendere.

Recentemente, l’AD del Sassuolo, Carnevali, ha fatto capire che c’è ancora molta distanza tra offerta e domanda. Cambierà qualcosa da qui fino al prossimo mercato di gennaio?