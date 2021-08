La Fiorentina bloccata da Lirola e ora Zappacosta è vicinissimo…all’Atalanta

A ragion veduta si è sempre detto che, in caso di partenza di Pol Lirola, Davide Zappacosta sarebbe stato il suo sostituto alla Fiorentina. Però il club viola è rimasto per così dire bloccato nella trattativa con il Marsiglia per lo spagnolo.

E quindi, a sei anni di distanza, Davide Zappacosta è vicino a tornare all’Atalanta. Su La Gazzetta dello Sport si può leggere il fatto che Hans Hateboer probabilmente dovrà operarsi e dunque Zappacosta, 29 anni, in arrivo con la formula del prestito, può essere la soluzione giusta. Discorso già ampiamente intavolato con il Chelsea e in tempi anche piuttosto rapidi.