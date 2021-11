La Fiorentina bussa in Brasile: Contatti con il Fluminense per un giovane talento. I dettagli

Arrivano dal Brasile novità interessanti per il calciomercato della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal portale locale torcedores.com, il club viola sarebbe interessato a Luiz Henrique. Attaccante esterno di piede mancino classe 2001 in forza al Fluminense, è valutato dalla società brasiliana – che vorrebbe tenersi una percentuale del 20% sulla futura rivendita – venti milioni di euro. In stagione, tra campionato e Copa Libertadores, ha segnato cinque gol e servito due assist in trentanove partite.

Il Fluminense avrebbe ammesso di poterlo cedere all’inizio del prossimo anno e negli ultimi giorni avrebbe avuto un contatto diretto con la Fiorentina, alla ricerca di informazione su Luiz Henrique. E c’è la possibilità che le conversazioni vadano avanti nei prossimi giorni: al momento, però, non c’è ancora un’offerta ufficiale da parte del club di Rocco Commisso. Il contratto del brasiliano scade nel dicembre del 2025.