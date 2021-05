La Fiorentina butta via altri due punti mentre il Cagliari pareggia a Napoli e resta attaccato alla squadra viola. Inter campione d’Italia. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pomeriggio intensissimo in zona salvezza, con il pareggio suicida della Fiorentina, in grado di farsi fare tre gol da Palacio, che era a secco da oltre 30 partite. In compenso il Cagliari ha strappato in extremis un pareggio insperato a Napoli, rimanendo a -3 dalla squadra di Iachini, in una giornata che doveva essere favorevole alla formazione viola.

Nelle zone alte della classifica invece il pareggio dell’Atalanta contro il Sassuolo consegna lo scudetto all’Inter.

Bologna-Fiorentina 3-3

Napoli-Cagliari 1-1

Sassuolo-Atalanta 1-1

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 82, Milan, Atalanta 69, Napoli 67, Juventus 66, Lazio* 64, Roma 55, Sassuolo 53, Sampdoria, Verona 42, Udinese, Bologna 39, Genoa 36, Fiorentina 35, Spezia 34, Cagliari 32, Benevento, Torino* 31, Parma 20, Crotone 18. (* una partita da recuperare)