La Fiorentina cade sotto i colpi di Bernardeschi e Danilo ed è costretta ad abbandonare il sogno della finale di Coppa Italia

Fiorentina-Juventus 0-2 (31′ Bernardeschi, 90’+3 Danilo)

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti (68′ Callejon), Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Saponara (63′ Sottil), Torreira (46′ Amrabat), Duncan (79′ Maleh); Gonzalez, Cabral, Ikoné (79’Piatek).

90’+5 Finisce qui la partita. La Juventus vince 2-0 contro la Fiorentina con i gol di Bernardeschi e Danilo e accede alla finale di Coppa Italia. La Fiorentina gioca a folate, non concretizza in attacco, e commette dei brutti errori in fase difensiva in occasione dei gol incassati.

90’+3 Gol della Juventus. Cuadrado dribbla Quarta con un gioco di gambe e prima che possa intervenire su di lui serve a Danilo un pallone facile facile da depositare in porta per il raddoppio dei bianconeri.

90′ Saranno cinque i minuti di recupero.

90′ Opportunità per Sottil! L’esterno viola salta De Ligt e prova la conclusione di destro sul primo palo, interviene Perin a dirgli di no.

89′ Occasione per la Fiorentina con Amrabat che va al tiro diretto in porta, ma non ci mette potenza e Perin para e fa suo il pallone.

88′ Protegge benissimo il pallone Igor sul pressing di Cuadrado permettendo alla Fiorentina di ricomporsi e tornare all’attacco.

86′ Opportunità della Fiorentina con Callejon che prova una girata di prima, pallone deviato dalla difesa bianconera.

84′ Prova a cercare il raddoppio la Juventus con De Ligt, che recupera un pallone e si autolancia per poi andare al tiro senza trovare lo specchio della porta.

82′ Doppia sostituzione anche nella Juventus: escono Bernardeschi e Vlahovic, vanno in campo Chiellini e Kean.

79′ Doppio cambio per la Fiorentina: escono Duncan e Ikone, Italiano manda in campo Maleh e Piatek. Vedremo quindi in campo il centravanti polacco insieme a Cabral.

78′ Cambio nella Juventus: esce De Sciglio, va in campo l’altro ex di turno Cuadrado.

77′ Torna all’attacco la Fiorentina! Cross di Callejon per il colpo di testa di Cabral che non trova purtroppo lo specchio.

74′ Juventus che adesso si fa vedere più spesso in attacco rispetto ai viola e prova ad andare al tiro da fuori di nuovo con Zakaria, conclusione che esce di poco.

71′ Ammonito Quarta per un fallo su Vlahovic.

70′ Cross per Rabiot in area che elude la marcatura di Callejon e spedisce il pallone in porta. Dopo una revisione al VAR il gol viene annullato per fuorigioco.

68′ Altro cambio per la Fiorentina: esce Venuti, c’è Callejon

66′ Sostituzione nella Juventus: esce Morata, va in campo Dybala.

65′ Punizione di Biraghi diretta sotto il sette, la conclusione non trova lo specchio della porta ed esce di pochissimo.

63′ Altro cambio per la Fiorentina: esce Saponara, tocca a Sottil.

61′ Cross lungo di Biraghi dopo un’azione avvolgente dei viola, prova ad andarci di testa Gonzalez in area piccola ma è in fuorigioco.

59′ Mette un buon pallone in area Saponara ma non c’è nessun compagno di squadra, i difensori bianconeri allontanano il pallone.

57′ Torna in attacco la Fiorentina, con Duncan che prova a pescare Cabral in area, ma la conclusione dell’attaccante viene deviata dalla difesa bianconera.

55′ Legno colpito dalla Juventus. Vlahovic mette il pallone nel mezzo per l’accorrente Zakaria, la sua conclusione si stampa sull’incrocio dei pali.

53′ La Juventus prova a uscire dalla sua metà campo, la Fiorentina sta lottando comunque su ogni pallone.

50′ Occasione per la Fiorentina! Colpo di testa in area di Quarta, tiro deviato ma para Perin in tuffo.

49′ Giropalla della Fiorentina in zona offensiva per trovare un carco nella difesa bianconera, bell’inizio di primo tempo dei viola.

46′ La gara inizia con un cambio per la Fiorentina: esce Torreira per una botta accussata al ginocchio, al suo posto va in campo Amrabat.

45’+4 Finisce qui il primo tempo, con la Juventus in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0 grazie al gol di uno degli ex di turno, ovvero Federico Bernardeschi. I viola comunque creando tante azioni dalle parti del portiere Perin senza però concretizzare.

45’+4 Azione prolungata della Fiorentina in attacco che non arriva però alla conclusione, sul ribaltamento di fronte la Juventus va al tiro con Bonucci, il pallone finisce alto.

45’+1 Ammonito De Sciglio per una pedata a Saponara.

45′ Saranno 4 i minuti di recupero.

43′ Occasione per Ikone, che dopo aver evitato la marcatura di Rabiot viene però fermato dal contrasto di Bonucci in area.

40′ Occasione per la Fiorentina! De Sciglio perde il pallone in area sul pressing di Saponara, lo recupera Cabral che prova il tiro di potenza, para Perin.

38′ Cross di Venuti deviato e che viene indirizzato verso la porta, para e trattiene il pallone Perin.

35′ Fiorentina che deve riorganizzarsi, a centrocampo i giocatori viola stanno commentendo tanti reattori.

31′ Gol della Juventus. Cross dalla sinistra, Biraghi respinge corto di testa e sul pallone va Bernardeschi che calcia verso la porta e segna l’1-0. Ha grosse colpe anche Dragowski che prima esce a vuoto e poi non è reattivo sulla conclusione.

28′ Grande uscita di Dragowski su Vlahovic che prova il pallonetto, c’era comunque fuorigioco dell’attaccante bianconero.

26′ Cure mediche in corso per Torreira che si è fermato, ma sembra farcela per proseguire.

24′ Brivido per la Fiorentina con Vlahovic che di tacco serve Morata in area, chiude benissimo Quarta sull’attaccante spagnolo.

21′ Grandissima doppia chiusura prima di Igor e poi di Duncan su Vlahovic lanciato verso la porta.

20′ Ci prova con il tiro da fuori Torreira, pallone che finisce fuori.

18′ Fiorentina all’attacco con Ikone, che prima controlla male il pallone al momento del tiro, poi alla seconda occasione ci riprova calciando però alto. L’azione viene poi annullata per fuorigioco.

15′ Fiorentina che cerca di mettere in ordine in difesa per poi avviare l’azione senza fretta, Juventus che invece al momento attende i viola.

12′ Fiorentina all’attacco con Ikone che sbaglia però il passaggio in area regalando il pallone a Bonucci, sul ribaltamento di fronte Morata serve Vlahovic che dalla sinistra va al tiro in porta, devia la conclusione Dragowski chiudendo lo specchio della porta al numero 7 della Juventus.

9′ Dopo un avvio a grandi ritmi le due squadre sono ora in fase di studio.

6′ Errore di Igor in marcatura su Vlahovic, con l’ex viola che serve Morata che si fa ipnotizzare da Dragowski. C’era però fuorigioco.

3′ Grande occasione per la Fiorentina, con Torreira che dopo un errore di Perin calcia diretto in porta trovando però Cabral sulla traiettoria. L’azione viene però annullata per fallo su portiere.

2′ Fiorentina subito all’attacco con il cross di Biraghi per Cabral, chiude di testa de Ligt.

1′ Tutto pronto, inizia ora Juventus-Fiorentina! Forza viola!

Questa sera alle 21 la Fiorentina scenderà in campo all’Allianz Stadium per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Appuntamento imperdibile, con le due squadre che ripartiranno dall’1-0 del Franchi in favore dei bianconeri.

Questa sera alle 21 la Fiorentina scenderà in campo all'Allianz Stadium per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Appuntamento imperdibile, con le due squadre che ripartiranno dall'1-0 del Franchi in favore dei bianconeri.