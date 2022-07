La Fiorentina cala il poker contro il Trento con un Sottil scatenato. Jovic ci mette nove minuti per segnare

Per aggiornare la diretta premere il tasto F5 oppure aggiornare la pagina.

90+1′ – Finisce qui la partita: Fiorentina 4-1 Trento (3′ Zurkowski, 29′ Sottil, 57′ Sottil, 58′ Belcastro, 79′ Jovic)

89′ – Ultime occasioni che ci prova da calcio d’angolo. Battuta corta, palla in mezzo ma Maleh si fa trovare in fuorigioco

82′ – Ci riprova Jovic, questa volta la palla termina a lato

79′ – GOOOL!!! Jovic entra e segna! Grande lavoro sulla sinistra di Kouame che mette nel mezzo una palla arretrata per il serbo che spara il piattone. Tiro deviato che entra lento lento in porta

73′ Cambi per la Fiorentina: fuori Rasmussen, Cabral, Duncan, Zurkowski e Milenkovic, dentro Biraghi, Jovic, Bonaventura, Maleh e Quarta

72′ – Favasuli imbuca per Ikoné, il francese spara alto sopra la traversa da posizione defilata. Secondo cooling break della partita

71′ – Squadre un po’ stanche, si abbassano i ritmi in campo

68′ – Contropiede del Trento con Ionsesi neutralizzato da Milenkovic

64′ – Cambio per la Fiorentina, esce Sottil entra Kouame

63′ – Brutto scontro di gioco tra Favasuli e Milenkovic. Il giovane classe 2004 ha avuto la peggio

60′- Cambi per il Trento

58′ – GOL DEL TRENTO! Cross dalla destra, Milenkovic superato e Belcastro deve solo appoggiare in porta

57′ – GOOOOLLL!! Ancora Sottil!! Grande azione di Zurkowski che converge verso il centro, palla in mezzo, velo di Cabral e palla all’esterno viola. Controllo e Marchegiani battuto

49′ – Occasione per Pasquato che supera Favasuli e prova il tiro. Di poco largo alla destra di Terracciano

48′ – Arrivano due cross in mezzo dalla sinistra nell’area del Trento. Il primo messo in angolo, poi senza effetto. Il secondo finisce sul fondo, non ci arriva Cabral in spaccata

46′ – Ricomincia la partita, nessun cambio

45+1′ – Finisce qui il primo tempo

45′ – Allo scadere grande ripartenza viola con Ikonè che si pianta davanti al portiere. La palla torna a Mandragora che ci prova con un tiro da fuori, grande parata bassa di Marchegiani

44′ – Ancora grande cavalcata di Favasuli che supera un paio di avversari, poi inciampa e la palla finisce al portiere avversario. Grande partita del classe 2004 fino a ora

40′ – Grande azione di Ikonè che prova a mettere in mezzo, ancora corner per la Fiorentina

35′ – Spinge forte sulla sinistra Sottil che mette in mezzo, la palla finisce a Zurkowski che prova il tiro. Palla fuori

32′ – Ikonè ci prova dalla distanza. Tiro centrale raccolto facilmente dal portiere avversario

30′ – Ancora problemi sulla sinistra per Rasmussen che soffre le giocate di Saporetti. L’incursione dell’esterno del Trento viene neutralizzata dalla difesa viola

29′ – GOOOOOLL!!! Grandissima punizione di Riccardo Sottil! Destro dell’attaccante viola che termina preciso sotto il sette

28′ – Cabral recupera palla al limite dell’area e viene steso. Punizione da posizione interessante per la Fiorentina

27′ – Coast to coast di Riccardo Sottil che recupera il pallone, si fa tutto il campo e prova il tiro. Parata di Marchegiani

25′ – Riprende la partita

24′ – Ancora Trento con Pasquato, che sfrutta l’errore di Nastasic in impostazione e tira. Palla deviata in angolo. Sulla battuta Terracciano respinge con i pugni. Subito dopo l’arbitro comanda lo stop per il cooling break

22′ – A un passo dal pareggio il Trento con Saporetti, che prende il tempo a Rasmussen, rientra sul mancino ma angola troppo il tiro. Palla sul fondo

20′ – Terracciano lancia perfettamente per Favasuli, che lascia a Ikonè. Il francese allarga per Sottil che punta la porta e tira. Ci mette i guantoni Marchegiani, palla di poco sopra la traversa

18′ – Buona incursione sulla destra per Favasuli che offre a Zurkowski. Ci prova l’ex Empoli, ma la palla finisce abbondantemente a lato

15′ – La Fiorentina si fa imbeccare sulla destra da una bella palla per Saporetti. Trivela dell’esterno del Trento senza effetti, il portiere viola blocca facile

13′ – In avanti il Trento con una palla filtrante per Barbuti. Terracciano legge bene la situazione, esce dai pali e spazza

11′ – Ancora Sottil recupera palla e si invola verso la porta di Marchegiani. Passaggio dentro per Cabral che strozza il tiro che finisce al lato. Buona occasione per la Fiorentina

7′ – Ci prova Sottil con un rasoterra dalla sinistra. La difesa del Trento si rifugia in angolo. Niente di fatto dopo la battuta

3′ – GOOOOLL!! La Fiorentina passa subito in vantaggio con Zurkowski! Regalo della difesa del Trento e il centrocampista non perdona su assist di Mandragora

1′ – Inizia la partita: Fiorentina con la seconda divisa e calzettoni bianchi, pantaloncini viola. Trento in completo nero

MOENA – Alle 17.00 in campo Fiorentina e Trento per la terza amichevole della squadra viola del ritiro in Trentino. Tribune già gremite di tifosi viola per assistere alla sfida. Su Fiorentinanews.com potrete seguire la consueta diretta testuale della gara.