La Fiorentina cala il pokerissimo contro gli Hearts e ritrova anche i gol di Gonzalez

Fiorentina-Heart of Midlothian 5-1 (5′ Jovic, 21′ Biraghi, 30′ Gonzalez, 38′ Barak, 47′ Humphrys, 79′ Gonzalez)

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi (81′ Venuti); Barak (81′ Bianco), Amrabat, Mandragora (46′ Duncan); Gonzalez, Jovic (46′ Saponara), Kouame (85′ Cabral).

90’+2 Con un bel tiro di Bianco uscito di pochissimo vicino al palo finisce la gara. La Fiorentina vince per 5-1 contro gli Hearts in Conference League. A segno per i viola nel primo tempo Jovic, Biraghi, Gonzalez e Barak, nel secondo tempo ha calato la cinquina sempre Gonzalez su rigore.

90′ Saranno due i minuti di recupero.

88′ Fiorentina che ora si limita a gestire il possesso palla per evitare gli ultimi assalti degli avversari.

85′ Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Kouame, si rivede Cabral.

83′ Cartellino giallo per Venuti che eccede in una reazione di nervosismo dopo aver ricevuto una pallonata da un avversario.

81′ Occasionissima per gli Hearts, con Devlin che ruba il pallone a Milenkovic e cerca la conclusione da 30 metri che finisce alta di pochissimo sopra la porta difesa da Gollini.

80′ Cambi per la Fiorentina: escono Biraghi e Barak, tocca a Bianco e Venuti.

79′ GOOOOL!!! Gonzalez! L’esterno viola dal dischetto non sbaglia e realizza il quinto gol per i viola!

78′ Calcio di rigore per la Fiorentina, con Cochrane che atterra Saponara in area. Cartellino giallo per il difensore degli scozzesi.

76′ Buona azione della Fiorentina tutta di prima con area, con Barak con tira e serve Kouame che però spara alto.

75′ Per gli Hearts escono McKay e l’autore del gol Humphrys, vanno in campo Shankland e Henderson.

73′ Kouame schiaccia di testa a due passi dalla porta su cross di Gonzalez, pallone tra i guantoni di Gordon.

69′ Ammonito Biraghi per proteste.

68′ Ammonito Sibbick per fallo su Kouame.

65′ Errore di Terzic che passa pericolosamente all’indietro con McKay che fa suo il pallone, lo chiude Gollini in uscita.

63′ Gioco fermo da tre minuti per il difensore degli Hearts Kingsley finito a terra dopo un contrasto con Kouame.

60′ Fiorentina che continua ad attaccare lentamente limitandosi a gestire il pallone.

57′ Cross basso di Biraghi subito chiuso dalla difesa scozzese, i viola sono ora un po’ calati in fase offensiva.

54′ Si rivede la Fiorentina in attacco Saponara va di testa su cross di Terzic ma non trova la conclusione.

51′ Fiorentina che si sta riorganizzando dopo il gol incassato a inizio ripresa, Hearts comunque un minimo più lesti in costruzione.

48′ Ammonito Haring per gli Hearts.

47′ Gol degli Hearts: Humphrys viene servito in buona posizione e fulmina Gollini. Difesa della Fiorentina ferma in questa circostanza.

46′ Cambio anche negli Hearts: ci sono Smith e Kiomortzoglou al posto di Grant e Forrest.

46′ Doppio cambio per la Fiorentina: escono Mandragora e Jovic, ci sono Duncan e Saponara.

45’+2 Finisce qui il primo tempo. La Fiorentina è in vantaggio contro gli Hearts per 4-0: a segno per i viola Jovic, Biraghi, Gonzalez e Barak.

45′ Ci saranno due minuti di recupero.

44′ Continua a crossare Biraghi, anche centrando in pieno Haring che si ferma.

41′ Fiorentina che ora gestisce il pallone con ritmi più bassi, gli Hearts sono costretti comunque a rincorrere.

38′ GOOOOOL!!! Barak!!! Kouame da sinistra apparecchia per la conclusione di Barak sul quale Gordon interviene con approssimazione. 4-0 per i viola!

36′ Ci prova ancora Gonzalez con la conclusioen diretta in porta, para Gordon!

34′ Fiorentina che resta in zona d’attacco senza permettere agli Hearts di uscire con i passaggi.

30′ GOOOOOL!!!! 3-0!!!!! Barak pesca Kouame in area, l’attaccante viola apre per Jovic che fa sfilare il pallone per Gonzalez che dalla destra conclude centrando il bersaglio!

27′ Ritmi in campo calati un po’ da entrambe le parti in questa fase di gara.

24′ Hearts all’attacco con Humphrys lanciato verso la porta con Igor rimasto dietro: l’attaccante degli scozzesi cerca il tiro incrociato sul secondo palo, ma il pallone finisce fuori.

21′ GOOOOL!!!! BIRAGHI! Il capitano viola segna il 2-0 direttamente su calcio di punizione spedendo il pallone sotto il sette!

18′ Si fanno vedere in zona d’attacco gli Hearts con un paio di ripartenze, ma la difesa viola resta guardinga.

15′ Cambio per gli Hearts: esce Atkinson, va in campo Sibbick.

12′ PALO DI MANDRAGORA! Gran conclusione da appena fuori area del centrocampista viola che si stampa sul legno. Fiorentina vicina al raddoppio.

10′ Opportunità per Kouame che per pochissimo non arriva a pochi passi dalla porta su un pallone lungo di Mandragora.

8′ Grande falcata di Terzic fino in area, viene chiuso all’ultimo in scivolata.

5′ GOOOOL! JOVIC!!!! L’attaccante viola deposita in porta il pallone dell’1-0 di testa su cross di Biraghi!

3′ Occasione per la Fiorentina con Kuame, il suo colpo di testa su cross di Biraghi su punizione viene parato da Gordon.

1′ Occasione per gli Hearts dopo pochi secondi! Amrabat perde un pallone velenoso a centrocampo, Humphrys lo fa suo e dal limite dell’area conclude sul palo. Sulla ribattuta poi va Forrest al tiro, para Gollini.

1′ Inizia la gara! Forza viola!

Arriva quasi subito l’occasione del riscatto per la Fiorentina. Dopo la batosta casalinga con la Lazio rimanendo a secco, ecco che è tempo di rialzare la testa in Conference League. Al Franchi arrivano gli Hearts e la squadra di Italiano deve assolutamente vincere per continuare la rincorsa al primo posto nel girone.

Fischio d’inizio alle ore 18:45, arbitra il sig. Ivan Bebek, fischietto croato, il VAR, come oramai risaputo, ancora in questa fase della competizione non è previsto. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

