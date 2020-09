La Fiorentina cala il pokerissimo contro la Reggiana: Ribery e Kouame sugli scudi

FIORENTINA-REGGIANA 5-1 (9′ Ribery, 12′ Chiesa, 14′ Ribery, 26′ Kouame, 53′ Kouame; 88′ Zamparo).

90′ Finisce senza minuti di recupero la partita: la Fiorentina batte la Reggiana per 5-1. Appuntamento a sabato prossimo, per l’esordio in campionato contro il Torino.

88′ GOL DELLA REGGIANA! Zamparo accorcia le distanze. Il colpo di testa di Marchi finisce sul palo, sulla respinta l’attaccante ospite mette dentro a porta vuota.

87′ Traversa della Reggina. Il sinistro di Cambiaghi prende una traiettiora strana e va a sbattere contro la parte alta della traversa.

85′ Gesto di stizza di Pezzella che uscito dal campo, ha lanciato la scarpa verso la panchina. Il capitano della Fiorentina è furioso per la botta presa con Dragowski, nata da una spinta di un attaccante della Reggiana.

84′ Pezzella esce dal campo dolorante per la botta subita nella parte interna del piede destro. Al suo posto dentro Ceccherini.

82′ Rimane a terra Pezzella, che si è scontrato con Dragowski in uscita.

78′ Appena entrato in campo, Igor sfiora subito il gol con una conclusione di destro sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Bravo Voltolini, che si distende e devia in corner.

77′ Triplo cambio per la Fiorentina: fuori Lirola, Chiesa e Bonaventura, dentro Igor, Venuti e Amrabat.

75′ Uno-due tra Bonaventura e Lirola, con il primo che calcia verso la porta avversaria dai 25 metri. Il pallone termina alto.

72′ Chiesa perde un brutto pallone, ma fortunatamente per la Fiorentina l’ultimo passagio della Reggiana è impreciso.

70′ Uscita spericolata di Cerofolini, che si avventura fuori dall’area senza riuscire a prendere il pallone dai piedi di Chiesa. L’esterno della Fiorentina appoggia per Bonaventura, che tenta un pallonetto dai 25 metri: il pallone termina fuori.

66′ Rimane a terra Duncan, che ha preso un pestone. Il centrocampista della Fiorentina si rialza dopo qualche secondo senza alcun tipo di problema.

64′ Kouame riceve al limite dell’area, si gira e fa partire un sinistro diretto sotto l’incrocio dei pali. Bravissimo Cerofolini, che si distende e devia in angolo con la mano di richiamo.

63′ Castrovilli per Ribery, il francese la scodella per Chiesa sul secondo palo che la scarica per Bonaventura, il cui destro viene respinto da Cerofolini.

60′ Altro clamoroso errore di Bonaventura. Castrovilli serve Ribery in profondità, il francese entra in area e la mette sul secondo palo per l’ex Milan, che da due passi centra la parte alta della traversa.

58′ PARA DRAGOWSKI! Il portiere della Fiorentina intuisce il mancino dello stesso Zamparo, si distende sulla sua sinistra e respinge il calcio di rigore.

57′ Calcio di rigore per la Reggiana: Bonaventura atterra Zamparo in area di rigore.

55′ Ribery scatenato: arriva sul fondo e la mette rasoterra per Bonaventura, che da pochi metri calcia a botta sicura ma trova il salvataggio sulla linea di Costa.

53′ LA FIORENTINA CALA IL POKERISSIMO! DOPPIETTA PER KOUAME! Duncan pesca Kouame, che si invola in solitaria verso Cerofolini, lo salta e deposita il pallone in porta.

51′ Sugli sviluppi del corner Kouame vola in cielo e colpisce di testa verso Cerofolini, ma il tiro è centrale e il portiere di proprietà della Fiorentina blocca senza problemi.

50′ Chiesa si accentra, arriva al limite dell’area e apre per Lirola: lo spagnolo si accentra e prova il tiro a giro sul secondo palo. Il pallone, deviato, finisce in angolo.

46′ Comincia in questo istante la ripresa: nessun cambio per la Fiorentina.

Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Tutto pronto per il calcio d’inizio del secondo tempo.

45′ Finisce qui il primo tempo: Fiorentina in vantaggio per 4-0. Decidono la doppietta di Ribery e i sigilli di Chiesa e Kouame.

44′ Bella azione della Fiorentina: Ribery e Castrovilli si scambiano più volte il pallone, poi il francese la scodella dentro per Bonaventura, anticipato sul secondo palo.

43′ Ci prova proprio l’ex centrocampista del Milan, ma il suo tentativo da fermo termina alto.

42′ Spunto di Bonaventura, che salta l’uomo e viene atterrato ai 25 metri.

41′ Piccolo brivido per la Fiorentina sugli sviluppi di una punizione messa dentro, ma alla fine il pallone finisce tra le braccia di Dragowski.

38′ Lancio lungo di Muratore, ma Dragowski anticipa tutti e spazza via con i piedi.

36′ Brutto errore di Lirola, che perde palla ed è poi bravo ad intercettare il passaggio di Mazzocchi. Ma lo spagnolo perde per la seconda volta di fila il pallone: Mazzocchi punta l’area e fa partire il tiro, che termina alto sopra la porta di Dragowski.

33′ Chiesa sfonda sulla destra e la mette dentro per Bonaventura, che viene però anticipato da Muratore.

30′ Nervi tesi tra Pezzella e Mazzocchi. Piccolo tafferuglio in mezzo al campo, ma alla fine si riprende senza cartellini.

26′ POKER DELLA FIORENTINA! KOUAME! Ribery continua ad inventare: il francese premia il taglio di Chiesa, che entra in area e la mette dentro per Kouame. L’ex Genoa la mette dentro da pochi metri.

24′ Niente da fare per Biraghi, costretto al cambio. Al suo posto dentro Lirola.

22′ Rimane a terra Biraghi per un problema alla caviglia: l’esterno della Fiorentina è molto dolorante. La squadra di Iachini è momentaneamente in 10, in attesa di capire se l’ex Inter potrà rientrare in campo.

21′ Si fa vedere anche la Reggiana: cross di Volta, sponda di Lunetta per Mazzocchi, ma Dragowski è attento e anticipa l’attaccante ospite.

18′ La Fiorentina continua a macinare gioco, trascinata dal solito Franck Ribery.

14′ ARRIVA SUBITO IL 3-0 DELLA FIORENTINA! Ribery si invola verso l’area, chiedo l’uno-due a Bonaventura e viene accontentato dall’ex Milan. Davanti a Cerofolini poi, non sbaglia.

12′ RADDOPPIO DELLA FIORENTINA! CHIESTA! MA CHE AZIONE! Chiesa si invola sulla destra, serve Kouame che la rimette al centro di tacco per Ribery: il francese fa la sponda per lo stesso Chiesa, che da pochi metri batte Cerofoliniu

9′ FIORENTINA IN VANTAGGIO! RIBERY! Il francese sfrutta un clamoroso errore di Muratore in fase di impostazione e fa secco Cerofolini.

7′ Dragowski rilancia in profondià per Kouame, che lascia scorrere il pallone e si invola verso l’area avversaria. Dai 16 metri, leggermente defilato sulla destra, fa partire un destro che termina di poco alto.

5′ Castrovilli prova l’imbeccata in profondità per Chiesa, che si è ripreso dal pestone subito, ma il suo lancio è corto ed è facile preda della difesa ospite.

4′ Chiesa subisce una botta e rimane a terra, ma si rialza dopo qualche secondo. Non dovrebbe trattarsi di niente di grave.

3′ Fase di studio dell’incontro: la Fiorentina è schierata con l’ormai conseuto 3-5-2, con Duncan in posizione di regista e Castrovilli e Bonaventura ad agire da interni di centrocampo.

1′ Calcio d’inizio affidato agli ospiti: via alla partita.

Le squadre stanno facendo in questi istanti il loro ingresso in campo. Fiorentina con il classico completo casalingo, Reggiana con la divisa da trasferta azzurra.

Strano ma vero ma siamo già all’ultimo test pre campionato per la Fiorentina, che alle 18 aspetta la Reggiana al “Franchi”, esattamente a sette giorni dall’esordio in campionato con il Torino. Sarà per altro la seconda amichevole in due giorni per la squadra di Iachini, dopo il 5-1 di ieri al Grosseto: occasione in più quindi per mettere minuti nelle gambe, soprattutto per coloro che come Biraghi e Bonaventura hanno giocato ieri i loro primi scampoli. Appuntamento classico con la nostra diretta testuale, dalle 18, con le voci dei protagonisti al termine della gara.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Chiesa, Castrovilli, Duncan, Bonaventura, Biraghi, Ribery, Kouamè. All. Iachini.

REGGIANA: Cerofolini, Di Gennaro, Martinelli, Muratore, Rossi, Costa, Voltan, Zampano, Mazzocchi, Radrezza, Lunetta. All. Alvini.