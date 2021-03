La Fiorentina, Callejon e il nuovo modulo che potrebbe cambiare tutto

La grande novità della Fiorentina vista contro il Milan è stato l’utilizzo dal 1’ del 4-4-2, dopo averlo provato nella seconda parte della ripresa contro il Benevento. I risultati sono stati buoni, con la squadra di Prandelli che ha tenuto testa agli avversari, pagando però qualche disattenzione di troppo e una certa sfortuna nelle decisioni arbitrali.

Il nuovo modulo potrebbe finalmente permettere a José Maria Callejon di ritagliarsi un ruolo importante nella Fiorentina, dato che il ruolo di esterno destro sembra fatto su misura per le sue caratteristiche. Allo spagnolo, però, in questo momento manca il ritmo partita e la pausa per le Nazionali potrebbe essere l’occasione giusta per inserire benzina nelle gambe. E poter dimostrare, con una condizione fisica accettabile, di poter recitare un ruolo importante nella Fiorentina.