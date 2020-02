La Fiorentina celebra Dalle Mura: “La prima volta non si scorda mai”

Prima convocazione con i grandi per Christian Dalle Mura, difensore classe 2002, sbarcato da pochi mesi in Primavera ma perno dell’Italia Under 17, con la quale ha giocato i Mondiali di categoria lo scorso ottobre. Per lui la prima chiamata arriva per altro nel giorno del suo 18esimo compleanno, in una partita diversa dalle altre, contro la Juventus: maglia numero 32 e partenza ovviamente dalla panchina: una presenza comunque importante per quello che forse è il giovane più interessante nella Primavera di oggi.