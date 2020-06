La Fiorentina cerca altro: Schick e Florenzi non sono obiettivi di mercato

Il giornalista di TeleRadioStereo, Flavio Tassotti ha chiarito su Twitter due vicende legate al mercato della Fiorentina. Infatti, secondo Tassotti, la squadra viola non sarebbe interessata a Patrik Schick e neanche ad Alessandro Florenzi, giocatore accostato diverse volte alla Fiorentina.

Al tweet ha aggiunto anche il fatto che per la Fiorentina, Gaetano Castrovilli sia incedibile. Su Florenzi, il problema più grande è il suo ingaggio pari a tre milioni, una cifra decisamente alta per un giocatore che non ha certo brillato nell’ultimo periodo.

#Calciomercato #ASRoma: da #Firenze smentiscono interesse per #Schick e #Florenzi. #Castrovilli è ritenuto incedibile. pic.twitter.com/phcCiXClsZ

— Flavio M. Tassotti (@FlavioMTassotti) June 25, 2020