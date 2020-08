La Fiorentina cerca attaccanti: spunta il nome di un italiano

La Fiorentina è alla ricerca di attaccanti. Daniele Pradè e Joe Barone, infatti, sono al lavoro per il calciomercato viola. Tra i tanti nomi per il reparto offensivo è spuntato anche quello di Alfredo Donnarumma. Il giocatore di Torre Annunziata è in uscita dal Brescia e, secondo quanto riportato da TuttoMonza, ci sarebbe anche la Fiorentina.

Donnarumma non andrà nella società di Silvio Berlusconi perchè vuole restare in Serie A e sarebbe una ottima riserva per l’attacco viola. Tra le rondinelle ha siglato sette gol con trentuno presenze.