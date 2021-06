La Fiorentina cerca la pace con Fonseca ma su di lui c’è la Premier: e dietro l’angolo resta sempre l’idea di Burdisso

Nel paradossale scenario in cui si è cacciata la Fiorentina nell’ultimo mese, continuano a sorgere opzioni da un lato e dall’altro, complice la confusione che regna sovrana in casa viola. Se sul fronte Italiano la ‘diplomazia’ viola è ancora al lavoro per cercare una soluzione e liberarlo dallo Spezia, dall’altro si continuano a sondare altri nomi: per esempio quello di Paulo Fonseca con il quale la Fiorentina sta provando a fare pace, dopo l’abbocco di inizio giugno. Il portoghese però, scrive il Corriere dello Sport, sta seguendo l’idea della Premier e del Crystal Palace.

Occhio allora alla soluzione proposta sempre da Burdisso: quella di Gabriel Heinze, ex difensore connazionale del neo dirigente viola, e ora allenatore dell’Atlanta United in MLS. Resta per ora un’opzione di ripiego ma se le cose a La Spezia dovessero restare complicate e con il ritiro sempre più vicino…