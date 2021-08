La Fiorentina cerca la quadra con Lirola, ma i soldi del Marsiglia dove sono? L’eventuale entrata servirà in parte per finanziare un nuovo acquisto

La Fiorentina sta cercando una quadra con Pol Lirola. Il nuovo tecnico viola, Vincenzo Italiano, fino da Moena ha cercato di motivare lo spagnolo in ogni modo possibile, assicurandogli di essere l’esterno ideale per il suo impianto di gioco. Ma sullo sfondo è sempre rimasta la possibilità di trasferirsi all’Olympique Marsiglia e a questo punto è davvero cominciato un conto alla rovescia che non prevede più rinvii.

Nelle prossime ore dovrà essere presa una decisione definitiva su Lirola. O il Marsiglia porta i soldi richiesti, 12 milioni di euro, oppure il giocatore resterà in viola.

Anche perché quei soldi, almeno in parte, serviranno per finanziare l’acquisto di un nuovo terzino destro che, a meno di sorprese, dovrebbe essere Davide Zappacosta, di proprietà del Chelsea.