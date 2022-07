La Fiorentina cerca l’intesa con Ramadani per portare in viola Bajrami, ma ancora manca l’accordo economico

La Fiorentina starebbe mantenendo intensi i contatti con l’agente Fali Ramadani non soltanto per il futuro del difensore Milenkovic, ma anche per chiedere informazioni per Nedim Bajrami, centrocampista dell’Empoli. Il mediano albanese rappresenterebbe il profilo adeguato per rinforzare il settore di centrocampo viola vista anche la sua duttilità. La pista sembra percorribile per i gigliati, ma ci sono da limare alcuni dettagli economici.

Questo anche perché il tecnico degli azzurri Zanetti non vorrebbe fare a meno del giocatore, ma se arriverà un’offerta giusta all’altezza il presidente Corsi difficilmente potrà dire di no. Potrebbe essere quindi una trattativa slegata da un eventuale ritorno in prestito all’Empoli del centrocampista Szymon Zurkowski. Nel frattempo la Fiorentina e Ramadani continuano a parlare per Bajarami e tentare di trovare la quadra.