Alla ricerca anche di un esterno mancino, la Fiorentina ha messo gli occhi sul Belgio, ultimamente un vivaio floridissimo: il calciatore nel mirino in particolare è Nicolas Gavory, terzino sinistro classe ’95 dello Standard Liegi. Il club belga non ha esigenze di cessione nell’immediato e non vorrebbe lasciar andare il ragazzo, che però secondo RMC Sport è seguito dal club viola, oltre che da Newcastle, Ajax e Friburgo.