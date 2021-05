La Fiorentina che vorreste: Acquisti, cessioni, conferme e addii, diteci come ridisegnereste squadra e società

Il calciomercato sta per prendere il via in maniera ufficiale. E la Fiorentina è chiamata a ridisegnare la squadra, e non solo, per poter ritornare in posizioni più consone rispetto alla sua, importante, storia.

E allora Fiorentinanews.com vuol giocare un po’ con i propri lettori. Vi diamo carta bianca, diteci i vostri sogni, i vostri desideri, i giocatori che prendereste (restando ovviamente legati ad operazioni fattibili) e quelli che dareste via. Ma anche come vi piacerebbe che cambiasse la società.

Scrivete tutto quello che volete commentando questa notizia. E sappiate già da adesso che i vostri commenti vengono tenuti ‘sotto osservazione’ anche da chi di dovere. Chi vuol capire capisca…