La Fiorentina chiama lo Spezia: in pressing su Italiano ma senza rompere i rapporti. Le alternative lontane anni luce

La volontà di portare a Firenze Vincenzo Italiano è molto forte e la Fiorentina il suo pressing l’ha messo a segno perché nella testa del tecnico ora non c’è più solo lo Spezia e il rinnovo firmato pochi giorni fa. La realtà viola lo vedrebbe fare uno step in avanti, al netto della classifica dello scorso campionato dove i suoi fecero appena 1 punto in meno della Fiorentina, raggiungendo una clamorosa salvezza. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio però, Commisso vorrebbe mantenere rapporti di cordialità con Platek, neo patron americano dello Spezia, che qualche malumore l’ha maturato nelle ultime ore. La Fiorentina è pronta a versare il milione di clausola rescissoria e magari a considerare anche qualche contropartita tecnica.

Ad oggi il candidato è solo uno di fatto, perché le alternative Ranieri, Liverani e Mazzarri sono lontani anni luce e non sono stati interpellati concretamente.