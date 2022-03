La Fiorentina chiama raccolta i propri tifosi: “Il Franchi torna al 100%, riempiamolo”

Per la prima volta dall’inizio della pandemia, gli stadi della Serie A torneranno alla capienza del 100% nella prossima giornata di campionato. Per questo motivo, con un post su Twitter la Fiorentina ha chiamato a raccolta i propri tifosi invitandoli ad acquistare il biglietto per la partita di domenica contro l’Empoli, in programma alle ore 12:30.

“Il Franchi torna ad accogliere il 100% dei suoi tifosi. Riempiamolo”, questo il post pubblicato dalla società viola sui propri canali social.