La Fiorentina chiede le dimissioni del presidente della Lega Serie A. Avviso di richiesta danni per cattiva gestione

La Fiorentina e altre sei società di Serie A (Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona) hanno inviato il loro atto di sfiducia al presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. Una lettera in cui si chiedono le sue dimissioni e anche un avviso di una denuncia con richiesta danni per cattiva gestione. A dare la notizia è Il Sole 24 Ore e da parte del club viola arrivano anche conferme in merito.

Per quanto riguarda la richiesta danni, la vicenda è quella della gestione della faccenda relativa all’assegnazione dei diritti televisivi per il triennio 2021-24. Secondo questo pool di società ci sarebbe stato un “colpevole ritardo sull’assegnazione dei pacchetti 1 e 3 (le 7 partite in esclusiva su tutte le piattaforme e le 3 in co-esclusiva) a Dazn a causa di quella che viene bollata come volontà di condizionare la procedura d’assegnazione spingendo per l’intesa con i fondi che i ricorrenti consideravano invece già affossata”.