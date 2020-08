La Fiorentina chiede troppo al Milan per Milenkovic, ma i rossoneri ci provano con il piano B

Nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le voci di possibili contatti tra Fiorentina e Milan per Nikola Milenkovic. I rossoneri vogliono il serbo per rinforzare il reparto ma i 40 milioni chiesti da Commisso sono troppi per la società milanista. Per arrivare al difensore proveranno ad inserire nella trattativa Paquetà, anche se la Fiorentina è tuttora piuttosto fredda di fronte a questa possibilità. I due anni di contratto rimanenti con la società viola però potrebbero abbassare le pretese di Commisso. A riportarlo è gianlucadimarzio.com

