La Fiorentina chiude l’anno a pari con la Roma, bloccata in casa dalla Samp. L’Inter cerca la fuga scudetto superando il Torino. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Due gare alle 18.30 oltre a quella della Fiorentina: si è giocato a Milano e a Roma. Successo per 1-0 da parte dell’Inter sul Torino, grazie al gol di Dumfries alla mezz’ora del primo tempo. All’Olimpico invece pareggio per 1-1 tra Roma e Sampdoria: al vantaggio di Shomurodov al 72′ ha risposto Gabbiadini all’80’. Viola e giallorossi chiudono il 2021 a pari merito in classifica.

La nuova classifica di Serie A: Inter 46, Napoli, Milan 39, Atalanta 38, Juventus 34, Fiorentina, Roma 32, Lazio 31, Empoli, Bologna 27, Torino 25, Sassuolo, Verona 24, Udinese, Sampdoria 20, Venezia 17, Spezia 13, Genoa 11, Cagliari 10, Salernitana 8.