La Fiorentina chiude un altro affare: arriva un giovane

In queste ultime ore frenetiche di calciomercato la Fiorentina ha chiuso un affare per un giovane talento del Catanzaro. Secondo quanto appreso da GianlucadiMarzio, sarebbe viola Vincenzo Furino, giocatore classe 2002 che ha stupito tanti addetti ai lavori.

Furino arriva a Firenze e si aggregherà alla formazione di categoria ma ancora non è mai esordino in Serie C proprio contro Catanzaro.