“La Fiorentina ci ha provato per Giroud e Batshuayi”

L’intermediario di mercato, Lorenzo De Santis, ha parlato a TMW Radio, ecco le sue parole: “Cutrone? In giro ci sono pochi attaccanti buoni e chi ce li ha se li tiene, la Fiorentina ha provato a sondare pure Giroud e Batshuayi ma l’ex Milan può comunque portare dei gol. Pedro? Non ha funzionato la tempistica dell’acquisto, poi c’era un recupero da un infortunio importante. Non ha avuto neanche il tempo di ambientarsi. Nonostante tutto ha qualità. E’ indietro come intensità di gioco, non so se è pronto per l’Europa. Vedremo se ci sono le condizioni di venderlo definitivamente o mandarlo in prestito, per recuperarlo anche mentalmente”.