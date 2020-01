La Fiorentina ci ha provato per un difensore del Napoli. La risposta…

La Fiorentina ha provato a prendere un giocatore del Napoli. Come si legge su calciomercato.it, il club viola avrebbe chiesto ai partenopei Sebastiano Luperto, difensore classe ’96. Il Napoli però, non ha alcuna intenzione di cederlo, neanche in prestito. Luperto può giocare sia al centro della difesa che come terzino sinistro e in questa stagione ha scalato le gerarchie di Ancelotti prima e Gattuso poi. Dieci presenze totali, otto in campionato e due in Champions League. Oltre alla Fiorentina, sul giocatore c’erano anche gli occhi di Genoa, Sampdoria e Bologna. Proprio come la Viola, anche queste tre squadre sono state respinte.