La Fiorentina ci prova per un attaccante del Porto, ma l’offerta non soddisfa i portoghesi

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola tra le squadre che hanno presentato un’offerta al Porto per l’attaccante brasiliano Tiquinho Soares ci sarebbe anche la Fiorentina. Oltre ai viola ad averci provato è stato anche il Rennes. Le due offerte da 15 milioni però sarebbero state rifiutate dal club portoghese che per la punta e chiedono almeno 20. Su di lui c’è anche l’interesse di alcune squadre cinesi e del Torino, che però al momento non avrebbero avanzato offerte concrete.

