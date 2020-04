La Fiorentina come occasione di rilancio per un talento azzurro?

Tutto pronto al calciomercato estivo? Sicuramente, pur non sapendo se e quando si ripartirà con l’attività sportiva, le squadre stanno già pensando alla prossima stagione. La Fiorentina continua a lavorare con il Direttore Sportivo Daniele Pradè ed è notizia di ieri il possibile scambio con la Roma per Leonardo Spinazzola.

L’ex Juventus verrebbe scambiato con Cristiano Biraghi, giocatore dell’Inter in questa stagione e che era tornato a Milano per vincere. Tra parastichi non convenzionali, prestazioni altalenanti, Antonio Conte vorrebbe puntare ad altro e, quindi, il giocatore ritornerà a Firenze senza essere riscattato dalla società nerazzurra.

Proprio per questo, i viola vorrebbero puntare ad uno scambio con Spinazzola in quanto proprio il giocatore nato e cresciuto in maglia bianconera ha voglia di riscatto dopo 902 minuti di Serie A non troppo brillanti.

Spinazzola, esattamente come l’altro romanista Florenzi, ha un problema: l’alto ingaggio. Per entrambi i giocatori, infatti, si parla di 3 Milioni di Euro a Stagione.

La Roma però vuole sfoltire la rosa, almeno in prestito, quindi per la Fiorentina poter contare su un giocatore come Spinazzola potrebbe essere cosa importante vista la sua duttilità e la sua capacità di adattarsi a ruoli differenti.