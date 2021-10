La Fiorentina come un film di Aldo, Giovanni e Giacomo. E anche Iachini era solito insistere sugli aspetti positivi…

In modo simpatico e scherzoso, Calciomercato.com paragona l’ultima Fiorentina ad un film. Ve lo ricordate il leggendario match Italia-Marocco in Tre uomini e una gamba? Alla fine, Aldo Giovanni e Giacomo commentano le loro prodezze, prima che il comico siciliano riporti tutti sulla terra ricordando che sì, tutto bello, “ma intanto come abbiamo fatto a perdere 10-3?” Ecco, qui il passivo è misero – il Venezia ha vinto di corto muso – ma il concetto è lo stesso. Italiano nel post gara ha sbandierato un dominio che in pochi hanno visto, specie dopo il gol subito.

Bene il gioco (in realtà nemmeno troppo), bene la costruzione dal basso e bene gli strappi di Sottil, ma intanto come abbiamo fatto a perdere 1-0? Anche Iachini era solito insistere sugli aspetti positivi, l’augurio all’attuale tecnico è di non fare la stessa fine. La sconfitta arrivata contro un avversario sfavorito apre un nuovo fronte e si somma a quella col Napoli, diversa nei contenuti e nel blasone dell’avversaria. Dove trovare adesso nuovo carburante?