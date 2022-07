La Fiorentina comincia a fare sul serio: domani c’è il Trento. In quattro ai box

Nella giornata di domani la Fiorentina scenderà in campo al Cesare Benatti di Moena per la terza amichevole del ritiro, che vedrà Biraghi e compagni affrontare il Trento.

Come si legge sul Corriere dello Sport, dovrebbero essere quattro i calciatori che salteranno il test contro la formazione di Serie C. Si tratta di Venuti, che in attesa di Dodò è l’unico terzino destro a disposizione di Italiano, Benassi, Bonaventura e Saponara, che stanno svolgendo lavoro individuale.

In attesa dell’arrivo del brasiliano, Pierozzi ha lasciato il ritiro per la cessione in B: al suo posto, la Fiorentina ha chiamato Ranieri che ha così raggiunto i compagni dopo aver lavorato singolarmente negli ultimi giorni.