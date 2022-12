“La Fiorentina con Amrabat può fare come con Vlahovic: rinunci a qualcosa in campo, ma incassi tanti soldi”

Alessandro Orlando, ex calciatore che per un anno ha militato anche nella Fiorentina, ha parlato a TMW di Sofyan Amrabat: “Il suo futuro dipende molto dall’offerta, e dalla reale possibilità di sostituirlo. Di sicuro è stato uno dei trascinatori del Marocco, tra i protagonisti assoluti del Mondiale. Ora bisogna capire in che condizioni fisiche torna, ma a parte questo direi che è dura resistere al vil denaro. Secondo me può succedere come con Vlahovic: rinunci a qualcosa in campo, ma puoi incassare tanti soldi per andare a caccia di giovani talenti”.